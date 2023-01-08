منحة المرأة الجزائرية الماكثة، الشروط والرد على الإشاعات

منحة المرأة الجزائرية الماكثة، تعددت الأقاويل والأخبار خلال الأيام القليلة الفائتة عن ملف منحة المرأة الماكثة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية، وسوف نقوم في هذا المقال بمشيئة الله بالرد على جميع تساؤلات التي تتبادر إلى أذهان السادة القراء، كذلك شروط التقديم على المنحة كما ورد من الجهات الرسمية في جمهورية الجزائرالشقيق على لسان وزير العمل الجزائري السيد يوسف شرفة في إحدى جلسات مجلس النواب بعد إستفسار أحد النواب بخصوص التعويضات العائلية للعمال.

منحة المرأة الجزائرية الماكثة

أوضح السيد وزير العمل الجزائري سيد شرفة بعد سؤاله في إحدى جلسات البرلمان الجزائري أن مراجعة أو تعديل في هذه المنحة المقدرة حتى كتابة هذا المقال بمبلغ وقدره ثمانمائة ريال جزائري يتم من خلال وزارة المالية ولا صلة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي به، ولكن حدث اللغط بين هذه المنحة ومنح اخرى مثل التمدرس التي تم رفعها من أربعمائة دينار جزائري إلى ثلاثة الاف دينار جزائري، كما أنه تم رفع نفس المنحة إلى خمسة ألاف دينار جزائري للفئات المعوزة، وذلك في إطار تنظيمي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-156 والصادر بتاريخ الثامن عشرمن مايو لعام 1991، والذي تم تعديله اعوام 94، 96، 97 في إطار سياسة الدولة التي تهدف لمنح الدعم الإجتماعي، أما بالنسبة للقطاع الخاص تكون المنح بين المستخدم والشركاء الإجتماعيين.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت:

أن تكون المواطنة حاصلة على الجنسية الجزائرية، وتكون مقيمة في الجزائر.

أن تكون حاصلة على مؤهل عالي (جامعي).

أن يكون لدى المرأة الماكثة أسرة تقوم بإعالتها (أطفال صغار).

ألا تكون قد قدمت وحصلت على هذه المنحة من قبل.

ألا يكون لزوجها دخل من عمل ثابت.

ألا يقل عمر المتقدمة للإستفادة من المنحة عن ستة عشر عاما.

ألا يكون للمتقدمة دخل ثابت.

إلى هنا عزيزي القارئ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقال، مع وعد مننا بالتحديث المستمر في حين ورود أية اخبار جديدة وموثوقة، نتمنى أن نكون قد أفدناكم، كما أننا حريصين على الرد على تعليقاتكم وإستفساراتكم على مدار الساعة.