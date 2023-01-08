كيف اعرف رمز سويفت كود الراجحي swift code للتحويل الدولي

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عمر شويل - جدة ترجع أهمية سويفت كود الراجحي إلى استخدامه في عمليات التحويل الدولي للأموال؛ لضمان التحويل السليم إلى الحساب البنكي للعميل؛ فهو كود أو رمز خاص بالبنك ولا يجوز استخدامه في تعاملات بنوك أخرى، وذلك لأن لكل بنك سويِفت كود خاص به، ويكون عام على جميع فروع المصرف في مختلف الأنحاء، وهذا الكود له دلائل معينة، فكل حرف فيه له رمز دلالي، لذلك نقدم لكم عبر التقرير التالي شرح وافي لرمز كود بنك الراجحي swift code، وكيفية الاستعلام عنه، وأهميته في إجراء التحويلات البنكية من خارج السعودية.

سويفت كود الراجحي

يستخدم swift code في تحويل الأموال بين الدول وبعضها؛ حيث يمكن التحويل الدولي للأموال من البنوك الخارجية إلى حساب العميل المصرفي داخل السعودية باستخدام سويفت كود الراجحي، بحيث تستغرق عملية التحويل مدة لا تزيد عن 72 ساعة، ولا تقل عن 24 ساعة، دائما ما يحرص بنك الراجحي على توفير خيارات التحويل للأموال بشكل أكثر فاعلية وسهولة، بالتعامل مع البنوك المراسلة التي تزيد عن 110 بنك في مختلف الدول، فقد يدخل المستخدم إلى الخدمة، ويحدد الحوالات البنكية، ثم يكتب رمز كود الراجحي، ويتمم الإجراءات المطلوبة.

رمز كود الراجحي

يختلف رمز كود الراجحي عن غيره من البنوك الأخرى، فلكل بنك كود خاص به، يستخدمه العملاء في إتمام الإجراءات الخاصة بتحويل الأموال بين البنوك خارج الدولة، ونجد أن كود الراجحي يتكون من مجموعة أحرف باللغة الإنجليزية، كلا منها لها دلالة معينة، كالتالي:

rjhi؛ تشير الحروف الأولى إلى اسم البنك، وهو بنك الراجحي.

sa؛ ترمز إلى البلد الذي يوجد بها البنك، وهي السعودية.

ri؛ تشير إلى موقع البنك والمكان المتواجد به، لذلك فهي تشير إلى مدينة الرياض المقر الرئيسي لبنك الراجحي.

كيف اعرف كود الراجحي للتحويل الدولي

لمعرفة سويفت كود بنك الراجحي وغيره من البنوك يمكنكم اتباع أكثر من طريقة؛ إما عن طريق التواصل مع الدعم الفني عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي عبر شبكات الإنترنت، أو بواسطة إجراء كشف حساب بنكي، وكذلك الاتصال على رقم الراجحي للاستفسار المجاني.

وأخيرا عبر زيارة أحد فروع الراجحي المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وفي الخارج، أيضا في حالة التواجد خارج المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن التحويل الدولي للأموال عبر كود الراجحي أصبح يتم في سهولة ويسر؛ وذلك لأن من أهم أهداف بنك الراجحي هو مساعدة الوافدين على تحويل الأموال إلى ذويهم دون عناء، فقط من طريق بعض الخطوات يستطيع العمل إتمام التحويل، وفي سبيل ذلك استطاع المصرف إنشاء علاقات مصرفية قوية بالعديد من البنوك المراسلة لتوفير خيارات التحويل أمام العملاء، التي تشمل التحويل من بنك لآخر، وخدمة كاش أونلاين، وخدمة شريك ثالث عن طريق بنك غير مراسل، وأخيرا عنوان المستفيد من الباب إلى الباب.