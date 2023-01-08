كيفية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني

يعتبر الاستعلام عن الإسكان برقم السجل أحد أهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر موقع وزارة الإسكان بالمملكة، حيث تُمكن الخدمة جميع المستفيدين من الاستفسار عن طلب التقديم المسبق للوزارة. توفر وزارة الإسكان السعودية للمواطنين الكثير من الخدمات التي تهدف لتحقيق خطط التحول الوطني وتساهم في تحقيق رؤية 2030 الإصلاحية وتقلل من الوقت والجهد المبذول في الحصول على الخدمات لكل من المواطنين والمقيمين وسوف نستعرض ذلك خلال السطور المقبلة.

برنامج سكني وزارة الإسكان السعودية

تسعى وزارة الإسكان السعودية لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة من خلال برامج تحفيزية لتحفيز القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بالتنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لكل فئات المجتمع، ومن أهم هذه البرامج برنامج سكني الذي تم إطلاقه عام 2017 من خلال تخصيص 280 ألف منتج سكني بكل أنحاء المملكة. أيضًا يقدم البرنامج عددًا من الحلول السكنية المميزة لتمكين المواطنين المسجلين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان من اختيار نوع السكن المناسب لهم بالشروط الآتية:

شروط التسجيل في برنامج سكني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 25 عامًا.

تكون المرة الأولى لطلب الدعم السكني.

يكون المتقدم معيل للأسرة.

لا تمتلك الأسرة أكثر من ثلاث سيارات ويكون استعمالها شخصي فقط .

طريقة طلب خدمة دعم سكني

تتيح وزارة الإسكان السعودية خدمة دعم سكني من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان من خلال الخطوات الآتية:

الدخول لمنصة سكني.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم النقر على كلمة التحقق وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال ورمز التفعيل .

ثم النقر على أيقونة التقديم لطلب دعم سكني.

وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم الإجابة على الأسئلة حول المسكن الحالي، والتأكد من صحة بيانات العائلة.

في حالة استكمال البيانات بالاستحقاق تظهر لك رسالة ” تهانيـنا لك أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني”.

كيفية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل

توفر وزارة الإسكان خدمة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني من خلال الخطوات الآتية: