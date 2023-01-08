سنجر يكشف لـ القاهرة الإخبارية تنازلات مكارثى للفوز برئاسة النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن كيفن مكارثى قدم عددا من التنازلات للفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكى، من بينها أنه لن يستطيع أن ينفرد بالقرار دون الرجوع للمجموعة المتشددة وتحديدا فى موضوعات الإنفاق والميزانية والضرائب.





وأضاف سنجر الجمهوريين بطبيعتهم لا يرغبون فى فرض ضرائب عالية ومرتفعة على مؤسسات رجال الأعمال، وتقييد الإنفاق العام وتحديدا فى التعليم والصحة وهى أجندة يقدمها الحزب الديمقراطى دايما فى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح سنجر أن تنازل السلطات من المفترض فى السنتين القادمتين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يجب أن يكون مكارثى مواليا للحزب الجمهورى باعتبار أنه استشعروا أنه يقدم أجندة الديمقراطيين. وأوضح: "يبدو أن ترامب ظلاله كانت موجودة فى هذا المشهد لأن مكارثى قال «أشكرك الرئيس ترامب»".

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