عاجل- القاهرة الإخبارية: انتهاء وقف إطلاق النار الذى أعلنته روسيا بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا بشأن أوكرانيا، فى 13 يناير الجارى، لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن الدولى عقد فى شهر ديسمبر الماضى، جلسة حول الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، بطلب من فرنسا والمكسيك.

يأتى الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان المنظمة الأممية عن بدء فولكر تورك، المفوض السامى لحقوق الإنسان، زيارة لأوكرانيا تمتد لأربعة أيام، برفقة موظفى بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان هناك.

وتعد أزمة أوكرانيا على جدول أعمال مجلس الأمن بانتظام، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، فى أواخر شهر فبراير 2022.