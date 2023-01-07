القاهرة الإخبارية: 35 تحذيرا من وقوع فيضانات جراء الأمطار فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أصدر مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، تحذيرات متكررة من حدوث فيضانات فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز، وصل عددها لنحو 35 تحذيرًا، بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأصدر المكتب صباح اليوم السبت، 27 تحذيرًا من الفيضانات فى إنجلترا، وثمانية تحذيرات من الفيضانات فى ويلز، مع تدفق الأمطار الغزيرة شرقًا عبر بريطانيا، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا".

من جانبها أصدرت، وكالة حماية البيئة الأسكتلندية، 6 تحذيرات بشأن الفيضانات فى جميع أنحاء أسكتلندا.

كما أصدر مكتب الأرصاد الجوية فى المملكة المتحدة، فى وقت سابق، تحذيرات صفراء من هطول أمطار فى ويلز وجنوب غرب إنجلترا خلال المساء.

وأشارت التوقعات، إلى أن عدة مناطق ستشهد هطول أمطار يتراوح منسوبها ما بين 20-30 مللم على مدى ست إلى تسع ساعات، وهطول نحو 50-60 مللم على الأراضى المرتفعة.