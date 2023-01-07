القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 22 بحادث تصادم قطارى أنفاق بالمكسيك

وقالت كلوديا شينباوم، رئيسة بلدية المدينة، على "تويتر" إن الحادث وقع بينما كان القطاران فى بداية الخدمة، وأوضح عمر جارسيا قائد الشرطة فى المدينة لمجموعة جروبو ميلينيو الإعلامية المحلية إن امرأة شابة لقيت حتفها بينما لا يبدو أن أيًا من المصابين وعددهم 22 فى حالة خطيرة.
وأشار قائد الشرطة، إلى أنه تم إنقاذ أربعة آخرين كانوا محبوسين فى عربة واحدة على الخط الثالث وهم بصحة جيدة.
وشهد المترو وقوع عدد من الحوادث فى السنوات الماضية، كان أخطرها انهيار جسر للسكك الحديدية فى مايو 2021 على الخط الثانى عشر ما أدى لمقتل 26 شخصا وإصابة ما يزيد على 60 آخرين.
وغالبا ما تكون شبكة المترو فى مكسيكو موضع انتقاد بسبب قلّة صيانة المنشآت. وفى مايو 2021، تسبب انهيار جسر عند مرور قطار بوفاة 26 شخصاً وجرح نحو مئة راكب.
وشبكة قطارات الأنفاق هذه التى دشّنت فى 1969 تضمّ 12 خطّاً و195 محطّة وتمتدّ على 226 كيلومتراً.
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