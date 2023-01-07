القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة اثنين جراء إطلاق نار فى هوليوود

جدة - نرمين السيد - وقال ضباط من قسم هوليوود بإدارة شرطة لوس أنجلوس، إن الضحايا الثلاثة كانوا يغادرون مؤسسة فى "هوليوود بوليفارد" عندما أطلق أحد المشتبه بهم عدة طلقات عليهم.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الضحيتين الأخريين إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأدى إطلاق النار إلى إغلاق جزء من شارع هوليوود بوليفارد بينما تجرى الشرطة تحقيقاتها.