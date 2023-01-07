استمارة الضمان الصحي العراق وطريقة التسجيل بالتفصيل

تصدرت استمارة الضمان الصحي عمليات البحث داخل العراق مؤخرًا، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة الصحة بطرح استمارة مع بداية سنة 2023 تساعد على التسجيل داخل الضمان الصحي بالشكل الأمثل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

استمارة الضمان الصحي

كي يتم تعبئة استمارة الضمان الصحي الخاصة بتقديم الرعاية الطبية المميزة لعددًا من الفئات داخل العراق، فعلينا اتباع سلسلة من الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المواطن بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بالعراق عبر الانترنت، وذلك عن طريق الصفحة الرئيسية وزراة الصحة.

ثم يقوم المواطن بالنقر على قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامه بالصفحة.

وبعدها يقوم بالنقر على أيقونة استمارة الضمان الصحي.

ثم تأتي خطوة تعبئة عددًا من البيانات المتواجدة داخل الاستمارة، والتي تتمثل في إدخال رقم الهاتف والاسم والرقم القومي.

وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال كود التحقق من البيانات المدخلة.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة إرسال، وسيتم موافاة المواطن بقبول طلبه.

مزايا التسجيل في الضمان الصحي

إن البحث الدائم عن ملئ الاستمارة لم يأت من فراغ، فهناك العديد من المزايا التي يعطيها الضمان للمواطن في حالة قبول الطلب، وإليكم أبرز تلك المزايا بالصورة التالية:

إن العلاج يقدم بصورة مجانية دون سداد أي رسوم.

وفي حالة قيام المواطن بعملية جراحية، فالدولة ستقوم بسداد حوالي 75% من قيمة العملية، وذلك في حالة الموافقة على طلب الحصول على الضمان الصحي.

وهناك طاقم مميز من الأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة داخل العراق، وهم المسئولون عن الضمان الصحي.

والفئات المستحق لها الحصول على تلك الخدمة، هم: العسكريين والمدنيين المتقاعدين، وفئة الموظفين داخل القطاع العام أو الخاص، وأصحاب الحرف البسيطة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة المزايا التي تقدمها استمارة الضمان الصحي المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية، لكن تلك الخدمة يستفاد منها فئات معينة، حتى تقدم للأكثر احتياجًا لها، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الحكومة العراقية، والجدير بالذكر أن تلك الخدمة تعتبر أبرز وأنجح الخدمات التي تم إطلاقها مؤخرًا.