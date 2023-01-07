وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعلن منحة المرأة الماكثة في البيت والأطفال في الجزائر 2023

يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات داخل دولة الجزائر عن منحة المرأة الماكثة في البيت والأطفال، حيث تعمل الحكومة الجزائرية على توفير دخل شهري لمن لا يستطيع العمل داخل الدولة، ولذلك قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتوفير هذه المنحة للسيدات الباطلة، ولكن في الوقت الحالي ذادت التساؤلات نحو حقيقة زيادة هذه المنحة التي تقدر من ٨٠٠ دينار جزائري إلى ٨٠٠٠ دينار.

منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال

قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي داخل الجزائر بالرد على جميع التساؤلات نحو هذا الموضوع الذي يبحث عنه جميع المستفادين من هذه المنحة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوسف شرف في مجلس البرلمان بالتأكيد على زيادة منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال.

قام الوزير بالتأكيد على أن المنح التي تقدمها الوزارة تتم بالتفاوض مع الوزارة والشركاء.

عمل الوزير على توضيح الاتفاق بين المستخدمين للقطاع الخاص والنقابة.

أوضح القطاع العمومي في الجزائر حقيقة رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال حيث تقدر هذه المنحة بمقدار ٨٠٠ دينار.

عملت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر على تنظيم أحكام المرسوم التنفيذي منذ عام ٢٠٠٧.

أكد الوزير أن هذه المنحة تقدم من قطاع الشؤون المالية في الدولة.

قام الوزير بالتأكيد على ضرورة توفير جميع الشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت والأطفال.

تم التأكيد على دعم كافة العمال في دولة الجزائر حيث قاموا بزيادة منحة التمدرس إلى ٣٠٠٠ دينار جزائري من أصل ٥٠٠ دينار.

شروط الحصول على منحة البطالة ٢٠٢٣

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الجزائر على ضرورة توفير جميع الشروط للحصول على منحة البطالة، وجاءت الشروط كالتالية: