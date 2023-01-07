نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل المرأة الماكثة في البيت لها الحق في منحة البطالة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة المرأة الماكثة في البيت، أصبحت هذه الكلمات محل اهتمام العديد من المواطنات في دولة الجزائر وذلك للحصول على المنحة الشهرية للمرأة الماكثة والتي قدرت بمبلغ 8 آلاف دينار جزائري، وقام أحد النواب في البرلمان الجزائري اليوم بطرح سؤال على السيد الوزير يوسف شرفة وزير العمل والضمان الاجتماعي وجاء مضمون السؤال هل تستفيد الماكثة في البيت من منحة البطالة؟ ، وعبر مقالنا اليوم نوضح لك كل ما يخص منحة المرأة للبطالة في دولة الجزائر تابع معنا.

تصريحات الوزير حول منحة المرأة الماكثة في البيت

وضح السيد الوزير يوسف شرفة وزير الشغل، أن المنحة مقدمة للقطاعين القطاع الخاص والقطاع العمومي، وأن القطاع الخاص حيث يجب التفاوض بين المستخدم والشركاء الاجتماعيين والمقصود هنا هي النقابة والمستخدم، أما بالنسبة للقطاع العمومي تم طرح سؤال وهو كم هي منحة المرأة الماكثة في البيت؟.

قدرت المنحة بمبلغ 800 دينار جزائري وهذه المنحة يتم التكفل بها وتنظيمها وفق المرسوم التنفيذي الذي تم طرحه في سنة 2007 والذي يتعلق بالتعويضات من فئة الصفة العائلية، كما وضح السيد الوزير أن المنحة تتم تحت إشراف ومراجعة من قبل قطاع المالية فقط لا غير وأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ليس له صلة بها.

ما هي المنح العائلية الخاصة بالأطفال

بعدما تعرفنا على إجابة سؤال هل توجد منحة الماكثات في البيت؟ نوضح لكم منحة الأطفال والتي تم الإعلان عنها وقدرت بـ 3000 دينار جزائري، كما توجد منحة التمدرس وتم رفع المنحتين وذلك في إطار تنظيمي واحد فقط حيث قام قطاع العمل والضمان الاجتماعي وتطويره وفق المرسوم التنفيذي والمسجل برقم 156-91 والذي يأتي بتاريخ 18 مايو 1991.

مع العلم أن حصل الكثير من التعديلات وذلك في السنوات التالية 91 و94 و96 و97، بجانب شروط الاستفادة من المنحة وفق رؤية وسياسة الدولة حول منح الدعم الاجتماعي التي تفيد عمال الإجراء والتشجيع على زيادة أعداد السكان.

مميزات تكوين المرأة الماكثة في البيت

لماذا تعمل الدولة في عملية تطوير المرأة وجعلها تنمي الدولة وتأتي المميزات كالتالي:

التكوين لمدة قصيرة لا يتعدى 3 أشهر. المرأة تحصل على التكوين تحت نخبة من الأساتذة الناجحين. الدراسة مدتها مرتين في الأسبوع أو مرة. المرأة تحصل على تأهيل مهني بعد تكوينها. عمر المتقدمة يجب أن يكون بداية من 16 سنة فما فوق.

في النهاية السيد الوزير قال في آخر تصريحاته أن المنحتين لم يتم زيادتهما وذلك منذ عام 1997 ولكن الدولة لم ولن تتخلى عن عمال الإجراء ببعض المنح الأخرى والتي تدعم أجور العمال مثل زيادة علاوة التمدرس من 400 دينار إلى 3000 دينار وبذلك أنهينا موضوع مقالنا اليوم عن منحة المرأة الماكثة في البيت وما المنح العائلية الخاصة بالأطفال كل هذه المنح تأتي وذلك لإعانة الجميع على متطلبات الحياة والمعيشة والعيش وفق حياة كريمة لكل إنسان.