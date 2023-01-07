حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2023 ومنح الأطفال وعلاوة التمدرس

تداولت أخبار حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2023 وشائعات حول زيادتها من 800 دينار جزائري إلى 8000 دينار، ولكن من خلال بيان لوزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري “يوسف شرفه” وذلك خلال جلسة عامة تمر الرد فيها على سؤال أحد نواب البرلمان، مؤكدًا أن تحديد التعويضات العائلية تتم بالتفاوض بين المستخدم أو الشركات مع القطاع الاقتصادي والعمومي الخاص بالنسبة للقطاع الخاص، بينما القطاع الحكومي فتتكفل بهذه المنحة أحكام وضعت في المرسوم التنفيذي لسنة 2007.

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2023

من خلال البحث عن ملف منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر فقد ازداد البحث من المستفيدين من تلك المنحة لمعرفة هل تم زيادتها أم لا، حيث تعتمد عليها العائلات الجزائرية كجزء ن المعونة الشهرية التي تصرف لهم متحسين ظروفهم المعيشية، وبعد التفاصيل التي أدلى بها وزبر العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية عن المنح المالية التعويضية فأفاد بأن الزيادة من عدمه من خلال التفاوض بين المستخدم والقطاع الخاص، بينما القطاع العمومي تكفل بها مرسوم تنفيذي.

تفاصيل بيان وزبر العمل والضمان الاجتماعي

أضاف كذلك الوزير “يوسف شرفه” من خلال الحديث عن منحة البطالة للمرأة المتزوجة 2023 في الجزائر، بأن الأمر متعلق بمبادرة من القطاع المالي ولا علاقة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بهذا الملف، بينما المنح العائلية والتي منها منح الأطفال المقدرة بـ 3000 ريال، وكذلك منحة التمدرس فإنهم يخضعان لإطار تنظيمي واحد صد في المرسوم التنفيذي 156-91 بتاريخ 18 ماي لعام 1991م.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

أن تكون المرأة من خريجي الجامعات.

كما تقيم في الجزائر بشكل دائم.

مع عدم سابقة الاستفادة من المنحة سابقًا.

وألا يكون لديها عمل أو موظفة.

كذلك يشترط ألا يكون زوجها بوظيفة أو لديه عمل يدر عليه دخل ثابت.

ألا تكون من أسرة ميسورة الحال.

كذلك لابد أن يكون لديها أطفال تقوم بإعالتهم.

والجدير بالذكر أن المنح العائلية من منحة البطالة للمرأة، ومنح الأطفال لم يتم زيادتها أو رفعها منذ عام 1997، ولكن تم دعم العمل بمنح أخرى منها: