حقيقة رفع منحة المراة الماكثة في البيت الجزائر 2023 وشروط الاستحقاق

تستمر عمليات البحث لمعرفة تفاصيل استحقاق منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2023، حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في الجزائر، ولا سيما السيدات الماكثات في المنزل، وقد أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن معلومات جديدة بخصوص رفع منحة المرآة الماكثة في البيت وكذا منحة الأطفال، وفي هذا التقرير نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل.

منحة المراة الماكثة في الجزائر 2023

وقد قام وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن التعويضات التي تخص العمال فقد وضح أن يتم تحديد المنحتين بالتفاوض رسميا بين المستخدم والشركاء الاجتماعين وذلك بالنسبة إلي القطاع الاقتصادي والعمومي، وبالنسبة إلي منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تقدر بـ800 دينار يتم تكفيلها وتنظيمها احكام المرسوم التنفيذي لسنة 2007 والذي يتعلق بالتعويضات العائلية.

لا مراجعة للمنح العائلية والمرأة الماكثة بالبيت

وفي نفس ذات السياق وضح وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة بخصوص منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2023 يتم مراجعة قيمتها من قبل طرف قطاع المالية وليس لها علاقة بوزارة العمل والضمان الإجتماعي، أما في ما يتعلق بخصوص منحة العائلة التي تخص الاطفال وتقدر بـ3000 دينار، بجانب منحة التمدرس، فقد وضح سيادته ان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-91 والمؤرخ في 18 ماي 1991،يتم تحديد المبلغ الخاص بالمنحة، فيتم رفع المنحتان وفقاً لاطار تنظيمي واحد من قبل قطاع العمل والضمان الاجتماعي.

استحقاق منحة المراة الماكثة في الجزائر 2023

وعلي الرغم من صدور المنح منذ عام 1997 ولكن الدولة لم تتخلي ابدا عن مبادئها، وتم دعم العمال ورفع علاوة التمدرس إلي 3000 دينار بعد أن كانت 400 دينار، وتم رفع منحة التمدرس لفئات معوزة مقدرة بـ5000 دينار، وفيما يخص شروط استحقاق منحة المراة الماكثة في الجزائر لعام 2023 فقد تم التوضيح علي ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدم وأبرزها الجنسية الجزائرية وأن تكون معيلة لاطفال، عدم وجود مصدر دخل ثابت.