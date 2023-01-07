تفاصيل رفع قيمة منحة المرأة الماكثة 2023 والمنح العائلية للأطفال

منحة المرأة الماكثة، هي واحدة من أهم الاستعلامات الكثير من النساء داخل الجزائر، خاصة بعد تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي، حيث أوضح الوزير يوسف شرفة بعض التفاصيل المرتبطة برفع منحة المرآة الماكثة في المنزل وبعض التفاصيل الخاصة بمنحة الأطفال التي يمكن صرفها من جانب الوزارة، وقد تمت الإشارة إلى أن هناك نية من أجل رفع قيمة المنحة المالية للمرأة الماكثة في البيت التي يصل مبلغها إلى 800 دينار ويتم تنظيمها بناءً علي أحكام المرسوم التنفيذي في عام 2007 الذي يتعلق بالتعويضات ذات الصفة العائلية، وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بمنحة المرأة الماكثة.

منحة المرأة الماكثة 2023

أوضح يوسف شرفة وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن يتم العمل علي مراجعة القيمة المالية لمنحة المرأة الماكثة في المنزل من خلال مبادرة هامة من جانب قطاع المالية المختصة بذلك الأمر، وليس من جانب وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث تعمل الوزارة علي التعاون مع المالية من أجل إمدادها بالمعلومات الكافية والبيانات المطلوبة للنساء الماكثة في المنزل.

المنح العائلية المخصصة للأطفال

فيما يخص المنح العائلية التي تتعلق بالأطفال التي تصل قيمها إلى مبلغ 3000 دينار وأيضاً منحة التمدرس، فقد تم التأكيد من جانب الوزير أن رفع القيمة المالية لهاتين المنحتين، يتم عن طريق إطار تنظيمي موحد عن طريق قطاع العمل والضمان الاجتماعي من خلال خطة عمل وفق المرسوم التنفيذي الصادر برقم 156-91 في يوم 18 مايو 1991 الذي من خلاله يتم تحديد مبلغ المنح العائلية، وقد تم إجراء عدة تعديلات خلال الأعوام التالية 91 و94 و96 و97. وذلك بما يتعلق بالشروط الخاصة بالاستفادة بهذه المنحة وفق خطة سياسة الدولة التي تعمل علي منح الدعم الاجتماعي لجميع العمال والعمل علي التشجيع من أجل زيادة عدد السكان.

آخر تعديل للمنحتين

تابع شرفة وزير العمل، انه بالرغم من أن هاتين المنحتين لم يتم رفع القيمة المالية الخاصة بها منذ عام 1997 ولكن تعمل الدولة بشكل مستمر ودائم علي دعم العمال واتخاذ جميع الإجراءات التي تعمل علي توفير منح أخرى من أجل دعم أجر العمال، ومثال ذلك العمل علي رفع علاوة التمدرس من مبلغ 400 دينار لتصل القيمة إلى 3000 دينار، كما تم رفع منحة التمدرس لعدد من فئات المعوزة التي تصل إلى مبلغ 5000 دينار.