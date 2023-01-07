الرئيس الأوكرانى يصدر قائمة عقوبات جديدة تضم 119 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن قائمة العقوبات الجديدة تضم بشكل إجمالى 119 شخصًا، ومنهم المطربات الروسيات ايرينا اليجروفا ولوليتا ميلافسكايا وكذلك لاريسا دولينا والمغنيين دميترى بيلان وألكسندر بوينوف وفيليب كيركوروف، ومطربة الأوبرا المشهورة آنا نيتريبكو والمخرج السينمائى نيكيتا ميخالكوف، وكذلك الكوميديان يفغينى بيتروسيا ورئيسة تحرير شبكة روسيا اليوم مارجريتا سيمونيان.

وفى سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوز موراوسكى، أن وارسو بدأت فى تلقى جزءًا من أموال الدعم من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة مقابل الأسلحة التى تم نقلها إلى أوكرانيا.

وأوضح موراوسكى، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن جزءًا من الأموال الأمريكية والأوروبية بدأت فى التدفق للبلاد وهناك مناقشات حول كيفية الحصول على معدات عسكرية بديلة للمعدات التى تم نقلها إلى كييف فى أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى، اليوم إن "المسؤولين الأوكرانيين اعترفوا بأنهم يضعون مصالح حلف شمال الأطلسى (الناتو) فوق مصالح شعوبهم دون استشارتهم، وهذا يخون الأوكرانيين"، وذلك فى تعليق له على تصريحات وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف بأن يقوم الشعب الأوكرانى بمهمة الحلف.

وتابع سلوتسكى، فى تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم "هذا إنجاز مريب للغاية. من الواضح أن أحدًا لم يسأل الأوكرانيين عما إذا كانوا يريدون العمل كدرع بشرى لمصالح الناتو أو ما إذا كانوا قد وافقوا على محاولة الغرب الجماعى إضعاف روسيا حتى آخر أوكرانى".

وبحسب قوله، "تضع كييف مصالح حلف شمال الأطلسى فوق المصالح الوطنية"، وخلُص المشرع إلى أن "هذا ليس سوى خيانة شاملة لشعبهم".

وفى مقابلة مع قناة "1+1" التليفزيونية، قال وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف إن بلاده "تنفذ مهمة الناتو وأنه يتعين على الحلف تزويدها بالسلاح. ووفقًا للسياسيين الغربيين، أوكرانيا بمثابة درع يحمى العالم المتحضر بأسره، بل والغرب بأسره".

وفى سياق آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى لوجانسك الأوكرانية، سيرهى هايداى، اليوم أن المدنيين الأوكرانيين فى منطقة لوجانسك، بالقرب من بلدة ششاستيا، دمروا مسار سكة حديد كان الروس ينقلون فيه المعدات العسكرية والذخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورمّ الأوكرانية عن هايدى قوله "تم استخدام عبوة ناسفة لتدمير خط سكة حديد بين مدينة لوجانسك وقرية لانتراتيفك".

ووفقًا للمسؤول، "ثبت سابقًا أن الجزء المحدد من السكة الحديدية يستخدمه الروس لنقل المعدات العسكرية والقوى العاملة والذخيرة، وفى الاتجاه المعاكس، يقوم الروس بشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأراضى الروسية".

كما أفادت تقارير بأن بعض أشرس المعارك على خط الجبهة لا تزال مستمرة فى منطقة لوجانسك حول بلدة كريمينا بسبب محاولات القوات الروسية تأمين الجناح الأيمن لقطاع باخموت.