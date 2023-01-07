سفراء مصر يشاركون فى احتفالات الكنائس القبطية حول العالم بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم السبت، أن سفراء مصر وقناصلها العموم نقلوا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذه المناسبة السعيدة. وأضافت: كل عام ومصر الحبيبة بخير وشعبها العظيم فى سلام وأمان ووحدة دائما، تحت راية الوطن.يشاركون فى احتفالات الكنائس القبطية حول العالم بعيد الميلاد

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