العالم اليوم - بالفيديو والصور.. جبال مكة المكرمة تكتسي بالأخضر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو والصور.. جبال مكة المكرمة تكتسي بالأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 10:20 مساءً - نشرت حسابات رسمية سعودية، السبت، عدة صور تظهر تحول الجبال المحيطة بمدينة مكة المكرمة إلى اللون الأخضر، الأمر الذي استرعى انتباه رواد مواقع التواصل.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق على "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً".

وحصد الفيديو خلال ساعات أكثر من 300 ألف مشاهدة.

ويظهر الفيديو تنامي الأعشاب وتغطيتها لمناطق جبلية حول مكة.

أما حساب "أمانة العاصمة المقدسة" على "تويتر" فقد نشر عدة صور ضمن وسم #بيئتنا_مسؤوليتنا، وتظهر بساطا أخضر يغطي مساحات واسعة في المنطقة.

وأبدى الكثير من المغردين إعجابهم بما رأوا في هذه الصور، وكان بعضهم يسأل أين يقع المكان بالضبط بغية السفر إليه.

وخلال الأيام الماضية، هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة بشكل متكرر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد.

وعلى سبيل المثال بلغت أكبر كمية أمطار تساقطت على منطقة الهدا بمكة المكرمة بين يومي الخميس والجمعة نحو 11.8 ملم، بينما وصلت في المنطقة المركزية إلى 6.9 ملم.

ومن المعروف أن هناك العديد من النباتات الموسمية التي تنمو بعد هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع.