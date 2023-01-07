«القاهرة الإخبارية»: وفاة 5 مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قارب قبالة تونس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوفاة 5 مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس، إذ قضى 5 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، وفُقد أثر 5 آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانونى.





وقال فوزى المصمودى، النائب العام بالمحكمة الابتدائية فى صفاقس، إن خفر السواحل التونسى أنقذ نحو 20 مهاجرًا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية فى تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية. وأضاف النائب العام بالمحكمة الابتدائية فى صفاقس، أن 30 مهاجرًا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه. ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة.

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