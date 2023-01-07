القاهرة الإخبارية: ألمانيا تدعو رعاياها لتجنب السفر غير الضرورى إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وقال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية الألمانية، فى بيان: "ننصح فى الوقت الحالى بتجنب السفر غير الضرورى إلى الصين، بسبب الارتفاع الحاد فى إصابات كوفيد والنظام الصحى المنهك". وحض الاتحاد الأوروبى، هذا الأسبوع، الدول الأعضاء على فرض اختبار كورونا فى الصين قبل المغادرة، ودعا إلى إجراء "فحوصات عشوائية" للقادمين من الصين عند الوصول إلى الأراضى الأوروبية.

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