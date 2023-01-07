الخارجية الأمريكية لـ القاهرة الإخبارية: روسيا تريد تفكيك تحالفنا مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "وربيرج" فى مداخلة هاتفية على فضائية، القاهرة الإخبارية، إن واشنطن وأوروبا سيواصلان تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدى للحرب الروسية.

وأوضح أن بوتين بمقدوره إنهاء الحرب القائمة مع أوكرانيا، من خلال وقف العمل العسكرى وسحب قواته من الأراضى الأوكرانية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية تأكدت الولايات المتحدة أن أوكرانيا لديها القدرة على اختيار الأهداف المناسبة بالجيش الروسى لاستهدافها، وأكد أن واشنطن لن تدخل فى أى مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا دون كييف.

وفى المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بنزع الجنسية الأوكرانية عن 13 قسا تابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنها "شيطانية".

وكتبت زاخاروفا على قناتها عبر تلجرام اليوم تعليقا على معلومات حول المرسوم ذى الصلة الصادر عن الرئيس الأوكرانى فولوديمير "هذا فى عيد الميلاد الأرثوذكسى! هذه شيطانية محضة"،وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت مصادر أوكرانية اليوم السبت نقلا عن مصادرها إن زيلينسكى وقع مرسوما بسحب الجنسية الأوكرانية من 13 قسا من الكنيسة الأرثوكسية الأوكرانية.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2022 ، قامت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية بسلسلة من المداهمات على كنائس الأرثوذكسية. وتدعى دائرة الأمن الأوكرانية أنه تم العثور على "مطبوعات موالية لروسيا وملايين الأموال النقدية".