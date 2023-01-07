سريلانكا وتايلاند تعقدان جولة ثالثة من محادثات التجارة الحرة بعد غد

وقال كبير المفاوضين السريلانكيين بشأن اتفاقيات التجارة الدولية ويراسينج - لصحيفة (ديلى ميرور) السريلانكية - إن سريلانكا تصدر ما قيمته حوالى 50 مليون دولار، وخلال الجولة القادمة من المفاوضات، ستبحث عن طرق ووسائل لزيادة سبل الاستثمار من تايلاند فى مجالات مثل قطاعى الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف "نحن بحاجة إلى جذب استثمارات من تايلاند لزيادة الإنتاج"، مؤكدا الحاجة إلى زيادة سلة منتجات التصدير إلى تايلاند.
ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع الهند والصين - أكبر شريكين تجاريين لسريلانكا - خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، بهدف تحسين التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها سريلانكا.
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