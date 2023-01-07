كيفن مكارثي رئيسا للنواب الأميركي

كيفن مكارثي رئيسا للنواب الأميركيانتخب أعضاء مجلس النواب الأمريكي زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي من ولاية كاليفورنيا رئيساً للمجلس في تصويت امتد لـ15 جولة وأربعة أيام، والتي تعتبر أطول فترة خلا فيها مقعد رئاسة المجلس منذ نحو 100 عام.

وبحسب الإعلام الأمريكي، فاز مكارثي بـ 216 صوتاً، وذلك بعد أن منعه حجب ستة من أعضاء حزبه لأصواتهم لرفضهم لرئاسته أغلبية الجمهوريين من الوصول إلى الـ218 صوتاً والتي تشكل نصف المجلس.

ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل وجولات الانتخابات الـ14 الفاشلة يُنبأ بسنوات قادمة يشوبها الخلافات في مجلس النواب الأمريكي.

وقدم مكارثي العديد من التنازلات حتى يتم انتخابه أخيراً في الجلسة الـ15، منها موافقته على أن يكون لدى أي مشرع القدرة على الدعوة إلى عزله في أي وقت، مما يهدد قوته في اتخاذ القرارات التي بالتأكيد ستكون موضع جدل.