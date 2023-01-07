باكستان.. إطلاق سراح 524 مهاجرًا أفغانيا من سجن كراتشى

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأفغانية فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد فى بيان أوردته وكالة أنباء "باجفاك الأفغانية"، اليوم السبت، إن من بين الإفغان المطلق سراحهم 54 إمرأة و97 طفلا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة الأفغانية على موقع التدوينات المصغرة تويتر سجناء من النساء والأطفال خلف البوابة الرئيسية للسجن فى انتظار الإفراج عنهم تحت إشراف السلطات الباكستانية والأفغانية وآخرين من الرجال يجلسون داخل حافلة جاهزة للتوجه إلى أفغانستان.
وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت خلال العديد من المداهمات التى جرت الشهر الماضى ما لا يقل عن 1200 مواطن أفغانى دخلوا مدينة كراتشى دون وثائق سفر سارية ما أثار انتقادات فى جميع أنحاء أفغانستان وسلطت الضوء على العلاقات المتوترة بين الدولتين المتجاورتين جنوب آسيا.
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