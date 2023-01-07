القاهرة الإخبارية: الهند تحذر الصين بصاروخ «أجنى 5» الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى إبراهيم الجارحى، عبر برنامج "بالمنطق"، الذى يذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" إن مدى الصاروخ "Agni 5" الاستراتيجى 5400 كيلومتر.

وأضاف "الجارحى" أن الصواريخ العابرة للقارات تعمل كمركبة نقل للرؤوس الحربية المتعددة، إذ يمكن أن يُسقط الصاروخ 10 رؤوس نووية على 10 مواقع مختلفة فى مساره.

وأوضح "الجارحى" أن الصاروخ "Agni 5" يستطيع أن يصل إلى كل المدن الكبرى فى بر الصين الرئيسى، ويرى المراقبون أن إطلاق الصاروخ فى هذا التوقيت يحمل رسالة تحذير إلى الصين فى ظل الصراع المفتوح بين الدولتين منذ أكثر من نصف قرن.

وأشار مقدم برنامج "بالمنطق"، إلى أن المواجهة الهندية الصينية فى ظل إمكانيات الدولتين العسكرية والنووية والتعداد السكانى لهما يمكن أن يكون الصراع الأقوى فى العالم على مدار التاريخ.