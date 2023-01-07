«القاهرة الإخبارية»: مظاهرات السترات الصفراء تعود مجددا لشوارع باريس

جدة - نرمين السيد - بعد غياب كبير عادت من جديد حركة «السترات الصفراء» للتظاهر فى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وبحسب خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن السلطات الفرنسية تخشى عودة تلك الحركة التى تشارك فيها بعض النقابات العمالية، وذلك خلال رساله له على الهواء عرضت على شاشة «القاهرة الإخبارية».





وأضاف «شقير»، أن تظاهرة «السترات الصفراء» جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ كان بين كل متظاهر وآخر رجل شرطة، لافتا إلى التظاهرات انطلقت فى تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تصل إلى وزارة الاقتصاد وقصر بيرسى، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هؤلاء المتظاهرين طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية فى ظل أزمات خاصة بالتضخم وغلاء الأسعار، وملف التقاعد الذى ترفضه هذه النقابات العمالية، مؤكدًا أن آخر استطلاع للرأى أثبت أن فردًا من بين كل فرنسيين اثنين يرفض هذه الإجراءات التى تحاول الحكومة الفرنسية فرضها الأيام القليلة الماضية، وعرضها على البرلمان الفرنسى ثم عرضها على مجلس الشيوخ الفرنسى لإقرارها.

وفى 17 نوفمبر 2018 خرجت أول مظاهرة دعت لها الحركة للتنديد بارتفاع أسعار الوقود والضرائب، واستطاعت أن تحشد 282 ألف متظاهر، واستمرت مظاهرات الحركة بصورة أسبوعية بالعاصمة باريس ومدن فرنسية، وانضمت العديد من النقابات العمالية الفرنسية تأييدًا لمظاهرات الحركة، واختارت «السترة الصفراء» رمزًا لها نسبة إلى لباس سائقى السيارات.