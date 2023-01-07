القاهرة الإخبارية.. واشنطن: سنواصل دعم أوكرانيا ما دامت الحرب قائمة

جدة - نرمين السيد - قال ساموريل وربيرج، المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسعى لفك التحالف السياسى القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا.





وأوضح "وربيرج"، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى بمقدوره إنهاء الحرب القائمة مع أوكرانيا، من خلال وقف العمل العسكرى وسحب قواته من الأراضى الأوكرانية. وأضاف أن الولايات المتحدة لمست فى أوكرانيا القدرة على اختيار الأهداف المناسبة بالجيش الروسى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها فى دعم أوكرانيا عسكريًا. وأشار إلى أن واشنطن ستستمر فى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما دامت روسيا تخوض هذه الحرب ضدها، لافتًا إلى أن واشنطن لن تنخراط فى أى مفاوضات دون الجانب الأوكرانى.

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