22 طائرة عسكرية صينيىة تنتهك المجال الجوي لتايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 06:29 مساءً - ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في البيان الصادر عنها اليوم السبت، أنها رصدت 22 طائرة عسكرية صينيىة و3 سفن بحرية تنتهك سيادة البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها أنها اتخذت إجرءا للرد على الاستفزازت الصينية من خلال إرسال طائرات وسفن حربية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأوضح بيان وزارة الدفاع التايوانية، أن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على تداعيات عبور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، وذلك في أول خلاف صريح بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الجديد.

وذكرت الصحيفة أنه وسط تأهب صيني واسع النطاق، عبرت البحرية الأمريكية بسفينة حربية عبر مضيق تايوان يوم الخميس، في واقعة حدثت بعد أيام قليلة من اعتراض مقاتلة صينية طائرة تجسس أمريكية في المنطقة، مما يذكر بالتوترات العسكرية التي تكمن وراء العلاقة الثنائية بين القوتين العظميين.

ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، الكولونيل شي يي، قوله إن الجيش أرسل قوات لمتابعة ومراقبة مسار رحلة المدمرة الأمريكية. وأدان المسؤول الصيني الخطوة الأمريكية ووصفها بـ"الاستفزازية".

وأشارت إلى أن المستقبل السياسي لتايوان يعد أكبر نقطة اشتعال محتملة بين واشنطن وبكين، حيث تتقارب جيوشهما في المنطقة بانتظام بطرق مثيرة للقلق يحذر المحللون من أنها خطيرة بشكل متزايد، وتنذر بصدام عسكري وشيك.

وقالت الصحيفة إن الوجود العسكري الأمريكي بالقرب من شواطئ الصين - مثل الدوريات البحرية في مضيق تايوان - يثير غضب بكين بشكل خاص، مشيرة إلى أن بكين وصفت مطالبة واشنطن بحرية الإبحار في المياه الدولية بأنها ذريعة "للتلاعب بالقضايا المتعلقة بتايوان".

من جانبها، وصفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبور المدمرة الأمريكية بـ"المحاولة اليائسة"، قائلة إن الخطوة ترسل إشارة واضحة للولايات المتحدة مفادها أنه لم يعد من الممكن أن تنتج الأخيرة أي ردع ضد البر الرئيسي الصيني عن طريق إرسال سفن حربية عبر مضيق تايوان.

ونقلت الصحيفة الصينية عن محللين عسكريين قولهم إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة المضطربة تحركات "استفزازية" أكثر شدة خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن واشنطن "جعلت من الطبيعي استفزاز بكين". ودعت المصادر الصينية جيش بلدهم إلى الاستعداد للصراعات العسكرية، قائلة إن "جيش التحرير الشعبي لن يخشى أي قوات عسكرية أجنبية".

وقالت "جلوبال تايمز"، في تحليل إخباري لها، إن عبور السفن الحربية الأمريكية عبر مضيق تايوان أصبح أداءً روتينيًا للولايات المتحدة، حيث ترسل إشارات استفزازية إلى البر الرئيسي الصيني وتشجع "سلطات" تايوان من خلال القيام بذلك.

وأضافت: "لكن هذا العرض كان له تأثير متضائل. الآن، في كل مرة تمر فيها سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، ستتبعها قوات جيش التحرير الشعبي وتراقبها، وهو ما أصبح السيناريو المعتاد في اللعبة بين الجانبين".