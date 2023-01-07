القاهرة الإخبارية: مصر ترحب بنتائج اجتماع مجلسي النواب والأعلى الليبيين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، قال إن مصر ترحب بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، خلال اجتماع لهما، يوم 5 يناير 2023، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.





وقالت القناة، إن الهدف من الإقرار استكمال الإجراءات المتمثلة فى القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية، كخطوة مهمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية فى أقرب وقت. وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، إن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، قال إن مجلسى النواب والدولة الليبيين اضطلعا بمسؤولياته. وتابع السفير أحمد أبو زيد، أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة فى إبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسى الذى يجسد إرادة الشعب الليبى باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التى تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقى مهامهما فى الفترة القادمة. واختتم السفير أبو زيد، أن مصر ستظل دائما داعمة لخيارات الشعب الليبى، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضى إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مسارى باريس وبرلين ذات الصلة.

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