العالم اليوم - خليجي 25.. البحرين تدشن مشوارها بالفوز على الإمارات

انتم الان تتابعون خبر خليجي 25.. البحرين تدشن مشوارها بالفوز على الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 06:22 مساءً - فاز منتخب البحرين، بطل النسخة السابقة من كأس الخليج، على نظيره الإماراتي 2-1، يوم السبت، في مستهل مباريات المنتخبين في بطلوله خليجي 25.

وافتتح التسجيل لـ"الأحمر" كميل الأسود من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (60). وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من النهاية بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لحارس المرمى الإماراتي.

وقلص سيباستيان تيغالي الفارق لـ “الأبيض" الإماراتي بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المجموعة الثانية أيضا، تلعب الكويت أمام قطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.

تعليقا على المباراة نتيجة المباراة، أعلن مدرب منتخب الإمارات،رودولفو أروابارينا تحمله لمسؤولية الخسارة أمام البحرين.

ولفت إلى أن فريقه تحكم في المباراة خلال أول 25 دقيقة، لكنه تراجع بعد ذلك، قبل أن يتراجع المستوى كثيرا في الشوط الثاني.