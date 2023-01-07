مشاجرة في الجامعة الأردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 7 يناير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - - : وقعت مشاجرة بين عدد من طلاب الجامعة الاردنية اليوم الخميس . ولم يبلغ عن اصابات جراء المشاجرة . وكذلك لم ينه الأمن الجامعي الذي فض الاشتباك تقريره حتى الآن لمعرفة سبب المشاجرة ونتائجها ورفع التقرير لعمادة شؤون الطلبة . .

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