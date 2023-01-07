مراسل «القاهرة الإخبارية»: معلومات عن حشد روسى للقوات خلال الهدنة

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبى وأمريكا لايصدقان قرار الهدنة التى أطلقها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وعلى العكس قدمت أمريكا الدعم العسكرى لأوكرانيا.





وأضاف "سلامة"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن دعوة الرئيس الروسى للهدنة لم تنجح على الأرض، بحسب المراقبين، الذين أشارو ا إلى أن القوات الروسية أطلقت قذائف قبيل انطلاق الهدنة وردت عليها أوكرانيا، ليبقى الميدان مشتعلًا، وبالتالى أصبحت الدعوة بلا قيمة. وأوضح أن المعلومات المتوفرة من الميدان تؤكد أن روسيا تحشد القوات وتنقل معدات عسكرية، وكلها إشارات إلى أن موسكو لديها نية بتوسيع الهجوم وهناك سيناريو آخر، وهو أن روسيا المحاصرة منذ أشهر طويلة لم يكن لديها القدرة على تعبئة الرأى العام الداخلى، والفشل فى أى جولة قادمة يعد فشلًا للرئيس الروسى ويقلل من شرعيته.

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