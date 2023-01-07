توقعات تبشر بتعافى الاقتصاد الأمريكى فى 2023.. وتحذيرات من صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - بشرت تقارير غربية، بأن العام الجديد يحمل فى طياته بعض الأمل للاقتصاد الأمريكى، الأكبر فى العالم، حيث تقلص العجز التجارى للولايات المتحدة بأكبر وتيرة فى نحو 14 عاما نوفمبر الماضى، وتراجعت الواردات فى ظل تباطؤ الطلب المحلى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى تقرير لها، فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكى انخفاض العجز التجارى بنحو 21% ليصل إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، وهوت الواردات بنحو 6.4% لتصل إلى 313 مليار دولار، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة.

فيما يحذر اقتصاديون من أن الضغوط الأساسية ستبقى الفائدة أعلى كثيرا من توقعات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد إن الولايات المتحدة لم تتخط بعد أثر التضخم، وعلى الفيدرالى رفع الفائدة مرة أخرى، حتى يحدث تراجع مؤكد ومستمر فى التضخم، ينعكس على الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.

ويتوقع معظم مسؤولى الفيدرالى أن مؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى 3.5% بوتيرة سنوية خلال العام الجارى، حال استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، وذلك خلال توقعات بلومبرج إلى تراجع التضخم بـ3% بحلول الربع الأخير من 2023.