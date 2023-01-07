«القاهرة الإخبارية»: كشف حيلة ملياردير روسى لمنع مصادرة أمواله

جدة - نرمين السيد - قبل وقت قصير من العملية الروسية فى أوكرانيا، استطاع الملياردير الروسى رومان أبراموفيتش، مالك نادى تشيلسى الإنجليزى السابق، فى إخفاء أمواله خوفًا من العقوبات الأوروبية أو مصادرة أمواله، التى طالت العديد من الشخصيات الروسية، على خلفية الحرب فى أوكرانيا.





وعمد أبراموفيتش إلى منح سبعة من أبنائه الحق فى العقارات واليخوت والطائرات الخاصة، والتى تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، بحسب صحيفة "فرانكفورت ألجماينه" الألمانية، والتى استعانت بتقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.

وبهذه الحيلة يصعب على السلطات مصادرة أو تجميد الأصول لأن أطفال أبراموفيتش لا يتأثرون بالعقوبات الغربية.

وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسى فى بريطانيا، والتى كان من بينها نادى كرة القدم اللندنى تشيلسى، الذى تملكه منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتم الاستحواذ عليه من قبل مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الأمريكى تود بويلى.

وفى مارس 2022، وضع الاتحاد الأوروبى وبريطانيا أبراموفيتش، إلى جانب شخصيات أخرى، على قائمة العقوبات بسبب قربه من الحكومة فى موسكو.