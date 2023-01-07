وعمد أبراموفيتش إلى منح سبعة من أبنائه الحق فى العقارات واليخوت والطائرات الخاصة، والتى تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، بحسب صحيفة "فرانكفورت ألجماينه" الألمانية، والتى استعانت بتقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.
وبهذه الحيلة يصعب على السلطات مصادرة أو تجميد الأصول لأن أطفال أبراموفيتش لا يتأثرون بالعقوبات الغربية.
وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسى فى بريطانيا، والتى كان من بينها نادى كرة القدم اللندنى تشيلسى، الذى تملكه منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتم الاستحواذ عليه من قبل مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الأمريكى تود بويلى.
وفى مارس 2022، وضع الاتحاد الأوروبى وبريطانيا أبراموفيتش، إلى جانب شخصيات أخرى، على قائمة العقوبات بسبب قربه من الحكومة فى موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: كشف حيلة ملياردير روسى لمنع مصادرة أمواله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.