الهند واليابان تعتزمان إجراء أول تدريباتهم الجوية العسكرية الثنائية

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الهندية - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم السبت - إن مشاركتها فى التدريبات العسكرية سيتضمن أربع طائرات نفاثة من طراز "سوخوى سو-30 إم كى آى"، وطائراتان من طراز "بوينج سى-17 جلوب ماستر 3"، بالإضافة إلى آخرى من طراز "إليوشن إى أل-78"، فيما ستشارك قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية بأربع طائرات من طراز "ميتسوبيشى إف 2" وأربعة آخرين من طراز "إف-15 إيجل".

وأضاف البيان أن خبراء من الجانبين سيعقدون - أيضا - مناقشات بهدف تبادل خبراتهم بشأن جوانب تشغيلية متنوعة، مؤكدة أن التدريبات ستقوى روابط الصداقة القائمة الطويلة وتعزز مجالات التعاون الدفاعى بين القوات الجوية للدوليتين.

وتشارك قوات الدفاع الهندية وقوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية فى التدريبات التى تقام تحت شعار "فير جارديان 2023" فى القاعدة الجوية المعروفة بـ "ياكورى" اليابانية.