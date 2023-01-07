جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية الهندية - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم السبت - إن مشاركتها فى التدريبات العسكرية سيتضمن أربع طائرات نفاثة من طراز "سوخوى سو-30 إم كى آى"، وطائراتان من طراز "بوينج سى-17 جلوب ماستر 3"، بالإضافة إلى آخرى من طراز "إليوشن إى أل-78"، فيما ستشارك قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية بأربع طائرات من طراز "ميتسوبيشى إف 2" وأربعة آخرين من طراز "إف-15 إيجل".
وأضاف البيان أن خبراء من الجانبين سيعقدون - أيضا - مناقشات بهدف تبادل خبراتهم بشأن جوانب تشغيلية متنوعة، مؤكدة أن التدريبات ستقوى روابط الصداقة القائمة الطويلة وتعزز مجالات التعاون الدفاعى بين القوات الجوية للدوليتين.
وتشارك قوات الدفاع الهندية وقوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية فى التدريبات التى تقام تحت شعار "فير جارديان 2023" فى القاعدة الجوية المعروفة بـ "ياكورى" اليابانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند واليابان تعتزمان إجراء أول تدريباتهم الجوية العسكرية الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.