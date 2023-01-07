الإمارت تستضيف المؤتمر الـ 46 لقادة الشرطة والأمن العرب

جدة - نرمين السيد - وسيفتتح المؤتمر سعادة اللواء ركن خليفة حارب الخييلى، وكيل وزارة الداخلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتحدث فى جلسة الافتتاح: الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور عبدالمجيد البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسى، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ويورغن شتوك الأمين العام للمنظمة.

وسيشارك فى هذا المؤتمر، قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين فى مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، آلية الاتحاد الإفريقى للتعاون الشرطى، الوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضى العربى للشرطة.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم غسل الأموال، أهمية الدور الذى يقوم به المتحدث الرسمى الأمنى، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضى العربى للشرطة لعام 2022م، وسيستعرض بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.

وسينظر المؤتمر فى مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية أعدته لجنة متخصصة انعقدت فى نطاق الأمانة العامة فى وقت سابق من هذا العام.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة فى مسابقة الأفلام التوعوية التى تجريها الأمانة العامة سنويا فى نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

كما ستصاحب المؤتمر فعاليات احتفالية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م.