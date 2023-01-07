دبلوماسى أوكرانى: خسائر أوروبا الاقتصادية لا تقارن بمعاناة كييف

جدة - نرمين السيد - تعوّل أوكرانيا بصفة أساسية على المساعدات السياسية والعسكرية التى تحصل عليها من الغرب بشكل عام، والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، لمواجهة روسيا فى الصراع المستمر منذ فبراير من العام الماضى.





وأكد إيفان سيهيدا، الدبلوماسى الأوكرانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كييف لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم العسكرى، والذى يتمثل فى الطائرات والدبابات، ما يؤهلها لمواجهة روسيا فى الأراضى التى تسيطر عليها.

وأضاف أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن روسيا بمقدورها إنهاء الحرب لصالحها خلال أسبوعين فقط من بدايتها، مشيرًا إلى أن حصول أوكرانيا على مزيد من الأسلحة سيساعدها فى مواجهة روسيا.

وأشار "سيهيدا" إلى أن ما تعانيه أوروبا اقتصاديًا لا يساوى ما تتكبده أوكرانيا من خسائر للحفاظ على الأمن فى القارة العجوز، مؤكدًا أن كييف لم تحصل حتى الآن على منظومة الدفاع الجوى المتطورة "باتريوت"، والتى وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديمها لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.