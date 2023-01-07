وأكد إيفان سيهيدا، الدبلوماسى الأوكرانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كييف لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم العسكرى، والذى يتمثل فى الطائرات والدبابات، ما يؤهلها لمواجهة روسيا فى الأراضى التى تسيطر عليها.
وأضاف أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن روسيا بمقدورها إنهاء الحرب لصالحها خلال أسبوعين فقط من بدايتها، مشيرًا إلى أن حصول أوكرانيا على مزيد من الأسلحة سيساعدها فى مواجهة روسيا.
وأشار "سيهيدا" إلى أن ما تعانيه أوروبا اقتصاديًا لا يساوى ما تتكبده أوكرانيا من خسائر للحفاظ على الأمن فى القارة العجوز، مؤكدًا أن كييف لم تحصل حتى الآن على منظومة الدفاع الجوى المتطورة "باتريوت"، والتى وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديمها لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى أوكرانى: خسائر أوروبا الاقتصادية لا تقارن بمعاناة كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.