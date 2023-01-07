العالم اليوم - أزمة ليفربول.. بين عقدة نونيز وتصدع خط الدفاع

انتم الان تتابعون خبر أزمة ليفربول.. بين عقدة نونيز وتصدع خط الدفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 04:24 مساءً - غير أن ليفربول، لم يستغل الفرصة وخسر أمام برينتفورد، في مباراة وصفت بأنها أحد أكثر العروض ضعفا في عصر المدرب الألماني يورغن كلوب.

في تلك المباراة أمام برينتفورد، كان ليفربول مفككا، وبدا أن لاعبيه غير مهتمين في بعض الأحيان، وقد أذهلتهم فوضوية كرة القدم التي صنعها برينتفورد أمامهم.

لو فاز ليفربول على برينتفورد، لكان من الممكن أن يكون الريدز على بعد نقطة واحدة فقط من المراكز الأربعة الأولى، ولكن بدلاً من ذلك أصبحوا الآن على مسافة 7 نقاط بعد فوز الشياطين الحمر على بورنموث.

وعدم حلوله بين الأربعة الكبار أمر مقلق لأن ليفربول معرض لخطر الوقوع في حلقة مفرغة، فهو قد يؤدي عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبالتالي ردع المستثمرين المهتمين بشراء النادي، أو حصة فيه، من مجموعة فينواي الرياضية.

ومن الواضح أن ليفربول يعاني من مشاكل في جميع أنحاء الملعب، ناهيك عن بعض أوجه القصور الأساسية التي حجبتها النتائج في بعض الأحيان هذا الموسم.

نونيز يجب أن يبدأ التسجيل

ربما كانت ليلة ليفربول أمام برينتفورد أفضل لو أنهى داروين نونيز، فرصته الأولى المتاحة بعد تمريرة زميله محمد صلاح، عندما راوغ حارس مرمى برينتفورد ديفيد رايا في وقت مبكر، لكن بن مي منع التسديدة من على خط المرمى ولم يتحسن أداء اللاعب الأوروغوياني.

كانت تلك هي "الفرصة الكبيرة" الخامسة عشرة التي فوتها نونيز منذ وصوله إلى إنجلترا، وذلك أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومنذ وصوله إلى ليفربول، سجل نونيز 5 أهداف في البريميرليغ و9 أهداف بشكل عام، ولا شك أنه يزعج دفاعات المنافسين بسرعته المتفجرة، ولكنه يغيب عنه التسجيل في كثير من المرات.

قد يشعر نونيز ببعض التراخي لأنه كان بحاجة إلى وقت للتكيف مع البريميرليغ، وربما يكون مؤسفًا لأنه جاء إلى إنجلترا في نفس الصيف مع إيرلينغ هالاند المبدع والهداف في مانشستر سيتي.

لكن المقارنات لا مفر منها، وبينما سجل نونيز 5 أهداف من 55 تسديدة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (11 تسديدة لكل هدف)، سجل هالاند 21 هدفًا من 62 تسديدة، بمعدل 2.95 تسديدة لكل هدف.

وبما أنه مع ليفربول كمهاجم رئيسي وجاء ليسجل الأهداف ويفوز بها في المباريات، فإن نونيز يحتاج إلى البدء في التوقف عن إهدار الفرص، لكن ثقته تبدو هشة بشكل متزايد.

الدفاع يبدو صدئاً

أُجبر فيرجيل فان ديك على الخروج بين الشوطين بسبب إصابة في أوتار الركبة وطمأن كلوب لاحقًا بأنه "لا شيء خطير"، لكن الهولندي يواجه الآن أسابيع من الغياب، بعد إصابته الأخيرة.

لم يبد فان ديك مرتاحًا تمامًا إلى جانب إبراهيما كوناتي أو كوستاس تسيميكاس أثناء محاولتهما مواجهة تكتيكات برينتفورد المتمثلة في استخدام عدائين سريعين في الخلف.

كانت هناك أيضًا مشاكل ضد ليستر يوم الجمعة، حيث سمح فان ديك وجويل ماتيب لكيرنان ديوسبري-هول بالمرور مباشرة عبر قلب دفاع ليفربول ليسجل في وقت مبكر.

تكشف إحصائيات أوبتا أن ليفربول سمح للخصوم بـ 51 "فرصة كبيرة" حتى الآن هذا الموسم، أكثر من ضعف أي فريق يتقدمهم في جدول الدوري، كما استقبلت شباكه ليفربول الهدف الأول في 10 من أصل 17 مباراة بالدوري.

مطلوب تجديد خط الوسط

دعا المعلق التلفزيوني واللاعب السابق جيمي كاراغر إلى تجديد خط الوسط بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني بعد الهزيمة من برينتفورد، لكن قول ذلك أسهل من فعله في نافذة الميركاتو الشتوي.

وقال كاراغر في قناة سكاي سبورتس "نتحدث عن فيرجيل فان ديك، إنه لم يكن في أفضل حالاته، ولكن مهما كنت جيدًا، فأنت بحاجة إلى الحماية من خط الوسط الخاص بك.. إذا لم تحصل على الحماية، فلن يكون لديك فرصة".

لم يوقع ليفربول مع أي لاعب خط وسط جديد في الصيف، وبالتالي لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى دون التعاقد مع لاعب خط وسط.

لم يكن هارفي إليوت جيدا في المباراة، بينما تجاوز لاعبو برينتفورد كلا من فابينيو وتياجو ألكانتارا، فيما غاب جوردان هندرسون عن الفريق.

لكن إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني على لاعبي خط الوسط من الطراز العالمي هذا الشهر هو أمر خيالي.

ولكن ماذا حدث لـ"وحوش عقلية" كلوب؟ وماذا حدث للاعبي ليفربول الذين يرفضون ببساطة الاستسلام حتى صافرة النهاية؟

بدا ليفربول مهزومًا قبل أن يقضي مبيومو على الريدز ويحسم النتيجة لصالحه، لقد كان دفاع الفريق تعيسا وتنظيمه سيئا.

العودة إلى الضغط العالي

السمة المميزة الأخرى لليفربول هو الضغط العالي الشرس الذي لا هوادة فيه من الأمام والذي لا يمنح الخصوم أي سلام.

لقد تراجعت هذه المعايير مؤخرًا وعندما تقترن بخط دفاعي عالي يستمر ليفربول في الانتشار، يمكن أن يكون ذلك وصفة لكارثة، خاصة ضد الفرق السريعة.

بدون شدة الضغط، يكافح ليفربول لفرض نفسه على المباريات وإذا لم يستمروا في القيام بذلك، يحتاج كلوب إلى القيام بشيء دفاعي مختلف.

دخول صلاح في اللعبة أكثر

أتيحت الفرصة لمحمد صلاح لتسجيل رقم قياسي آخر لليفربول مساء الاثنين. أي هدف كان زيادة على الـ55 هدفًا التي سجلها مايكل أوين خارج الأنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان سيتقدم أيضًا على السير كيني دالغليش باعتباره سابع أفضل هداف للنادي على الإطلاق.

لسوء الحظ، كان النجم المصري ضائعا إلى حد كبير خلال المباراة، وبالكاد وصل المرمى.

لكن ليس الأمر كما لو أن محمد صلاح بعيد عن مستواه، فقد عاد من استراحة كأس العالم بتسجيله هدفاً وصنع آخر في الفوز على أستون فيلا، ليرتفع رصيده في الموسم إلى 16 هدفاً و6 تمريرات حاسمة.

إجمالا، لم يستطع أحد من اللاعبين الحصول على أي فرصة لائقة أمام برينتفورد، ولكن على صلاح أن يدخل في اللعبة أكثر واستعادة مستواه السابق وقدراته التهديفية.