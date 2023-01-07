العالم اليوم - المغمورة نوسكوفا تطيح أنس جابر من نصف النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 04:24 مساءً - أقصت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا التونسية أنس جابر، يوم السبت، بنتيجة 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية للتنس.

وضربت اللاعبة البالغة 18 عاماً موعداً في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

وكانت نوسكوفا قد بدأت بالظهور تدريجاً في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية (125) في يونيو ثم نصف نهائي براغ (250) على أرضها في يوليو، وهي تخوض راهناً دورتها السادسة فقط بين المحترفات.

لكن في أديلايد، وبعد تخطيها الأدوار التمهيدية، فرضت نفسها بين الكبيرات. اقصت في طريقها إلى النهائي لاعبتين من العشر الأوليات: الروسية داريا كاساتكينا الثامنة في الدور الأول ثم جابر في نصف النهائي، كما أطاحت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة مرتين في بطولة استراليا المفتوحة والـ 26 عالمياً، في ربع النهائي.

وخضعت أنس جابر لعلاج إصابة في أسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

تقف الآن سابالينكا بين نوسكوفا واللقب، علماً ان البيلاروسية المصنفة خامسة أعفيت من خوض الدور الأول، ولم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

وتبحث سابالينكا (24 عاماً) التي بلغت نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية الموسم الماضي، عن لقبها الثاني عشر عندما تخوض النهائي التاسع عشر في مسيرتها.