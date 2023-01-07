لجان خاصة.. التشيك تسمح لمرضى كورونا بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى" أنه سيمكن للمرضى الإدلاء بصوتهم الأربعاء، قبل يومين من بدء التصويت الفعلى فى الانتخابات، وذلك عبر لجان مخصصة لدخولها بالسيارات، موضحا أن السلطات ستخصص لجنة بكل ضاحية، وخمس لجان فى العاصمة "براغ".
وتابع الراديو أن اللجان ستفتح من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، كما ستتيح السلطات لمن لا يمكنهم التصويت من داخل سياراتهم خدمة وصول صندوق التصويت إلى المنزل.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى التشيك خلال يومى 13 و14 يناير الجارى.
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