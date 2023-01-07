بولندا تدرس إرسال مركبات «ليوبارد» الألمانية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تدرس بولندا، التى نقلت بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسة من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع؛ بعد تلقى بدائل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، عن السلطات البولندية المختصة: إن وارسو زودت أوكرانيا بأكثر من 240 دبابة حديثة من الطراز السوفيتى فى بداية الحرب.

وقال دبلوماسى بولندى كبير إن بولندا تدرس الآن طلبًا من أوكرانيا للتبرع بدباباتها القتالية الرئيسية من طراز ليوبارد الألمانية الصنع.

وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل مسؤول أوروبى آخر من جمهورية التشيك، يشارك فى عملية تسليم معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول: "إنهم يفكرون حقًا فى تقديم أى شىء فقط لمساعدة أوكرانيا".

وتمتلك بولندا أكثر من 240 دبابة من طراز ليوبارد وهو ما يكفى لواءين من الدبابات.

ووفقًا لمدير المعهد البولندى للشؤون الدولية، سلاومير ديبسكى، فإن السرعة التى يمكن أن توفر بها الدولة الدبابات لأوكرانيا ستعتمد على مدى سرعة تلقى بولندا بدائل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه لإتمام عملية التزويد فإن الأمر يتطلب موافقة برلين على هذه الخطوة.