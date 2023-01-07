إعلان حالة التأهب الجوى فى 3 مناطق بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الإدارة العسكرية فى خيرسون بأوكرانيا، ياروسلاف يانوشفيتش، اليوم السبت، أن الجيش الروسى، قصف منطقة خيرسون 39 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال يانوشفيتش، إن القوات الروسية قصفت أراضى خيرسون 39 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
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