واشنطن: 50 مدرعة برادلى و500 صاروخ تو مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشؤون روسيا وأوكرانيا، إن مركبات برادلى ستعزز قدرات أوكرانيا على إجراء مناورات معقدة فى جميع الظروف الجوية ومختلف التضاريس وخاصة فى جنوب وشرق البلاد.

وأضافت كوبر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن برادلى هى مركبة مجنزرة توفر قوة نيران مركبة ومقاومة للدروع، مشيرًا إلى أن تلك المدرعات تكمل ما التزم به حلفائنا من مركبات مدرعة.

وأشارت إلى القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عمليات تدريب معقدة حتى تصبح قادرة على تشغيل مدرعات برادلى، قائلا إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر لاستكمال عملية التدريب وحصول أوكرانيا على هذه القدرات الجديدة، مضيفة أنه سيتم إضافة تدريبات على عربات برادلى إلى برنامج التدريب الموسع الذى سيبدأ فى وقت لاحق من هذا الشهر والذى سيمكننا من تدريب كتيبة عسكرية دفعة واحدة، أى ما يوازى 500 جندى شهريا.

وأوضحت أنه إضافة إلى مدرعات برادلى تشمل الحزمة عربات لنقل الجنود وعربات مضادة للألغام وأخرى هانفى ومدافع هاوتزر ومدفاع موجهة وقذائف موجهة وقذائف مورتر وذخائر لراجمات هايمرز وصواريخ رم للدفاع الجوى وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات والمدرعات والآليات للرؤية الليلية وبنادق القنص.

وبلغت حجم المساعدات العسكرية، التى قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن الحكم، نحو 25 مليار دولار.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن عن تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا ودول مجاورة لها بأكثر من 3.75 مليار دولار.

وفى المقابل، أفادت الإدراة العسكرية الإقليمية فى لوهانسك بأن القوات الروسية نقلت 300 طفل من مناطق دونيتسك ولوهانسك إلى موسكو "للعلاج".

وقالت الإدارة العسكرية فى منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "يُلاحظ أن فرقًا متنقلة من الأطباء الروس أجرت فحوصات طبية للفتيان والفتيات فى كل بلدة تقريبًا من منطقة لوهانسك المحتلة فى الخريف الماضى. وتم إرسال 300 منهم إلى مستشفيات موسكو".

وأكدت الإدارة أن الأطفال والآباء لم تكن لديهم أدنى فكرة عن "حالتهم الصحية الخطيرة" قبل وصول القوات الروسية.

وأضافت الإدارة "من الصعب تخيل عدد الأطفال من المنطقة الذين تم ترحيلهم إلى مستوطنات أخرى فى الاتحاد الروسى بحجة دخول المستشفى".

يذكر أن الروس نقلت حوالى ألفى طفل من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسى لقضاء "عطلة رأس السنة الجديدة".