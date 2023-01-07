ألبانيز: الحكومة على استعداد لدعم أستراليا الغربية بعد الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيز، اليوم السبت، عن استعداد حكومته لتقديم أى دعم مطلوب لسكان ولاية "أستراليا الغربية" التى تسببت الفيضانات العارمة التى اجتاحتها فى عزل المجتمعات النائية هناك.





وقال ألبانيز، فى تصريحات نقلتها شبكة "سى.إن.إن." الأمريكية، إن حكومته العمالية تعمل بشكل بناء مع حكومة ولاية أستراليا الغربية بشأن أزمة الفيضانات فى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مشيرا إلى أن "هذه الفيضانات لها تأثير مدمر والعديد من هذه المجتمعات تقوم بعمل صعب كما أن الموارد ليست موجودة على الأرض.. إن حكومتى على استعداد لتقديم أى دعم مطلوب". من جانبها، قالت سلطات الطوارئ فى ولاية "أستراليا الغربية" إنه تم استخدام الطائرات التابعة لقوات الدفاع الاسترالية من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة من الفيضانات، مشيرة إلى أن مروحيات من طراز شينوك فى طريقها لمساعدة السكان المتضررين.

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