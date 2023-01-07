الحكومة البريطانية تجرى مباحثات طارئة مع الأطباء حول أزمة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء ريشى سوناك سيجرى مع القادة الأطباء وخبراء ووزراء الصحة فى أنحاء المملكة المتحدة مباحثات طارئة خلال منتدى"تعافى هيئة الخدمات الصحية بانجلترا".





وأوضحت الحكومة البريطانية - عبر موقعها الرسمى - أن اجتماع سوناك فى مقر الحكومة البريطانية "10 دوانينج ستريت" يأتى فى محاولة لمعالجة أزمة الرعاية الصحية خلال فصل الشتاء فى بريطانيا.

ومن المقرر أن يتم التركيز على 4 قضايا رئيسية خلال المنتدى، وهى، الرعاية الاجتماعية وتأخر الخروج والرعاية العاجلة والطوارئ والرعاية الاختيارية والرعاية الأولية.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "دون ذكر اسمه"، "كما أوضح رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، فإن تخفيف الضغوط الفورية مع التركيز أيضًا على التحسين طويل الأجل لنظام هيئة الخدمات الصحية هو أحد وعود سوناك الرئيسية".

وأوضح أن هدف المنتدى جمع أفضل العقول فى قطاعى الصحة والرعاية للمساعدة فى مشاركة المعرفة والحلول العملية حتى يتم مواجهة التحديات الأكثر أهمية مثل التأخير فى الخروج والرعاية الطارئة.

وأضاف أن "الحكومة البريطانية ترغب فى تصحيح التباين غير المبرر فى أداء هيئة الخدمات الصحية بين المناطق المحلية لأنه بغض النظر عن المكان الذى تعيش فيه، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى رعاية صحية جيدة".

ويعانى نظام الخدمة الصحية البريطانى "إن.أتش.أس." - منذ أكثر من عقد - من التقشف الشديد ثم من تداعيات فيروس كورونا، ما تركه منهكا بشكل كامل.