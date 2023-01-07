جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أوكرانيا استهدفت دونيتسك بـ 60 قذيفة، مؤكدة أن كييف تواصل القصف رغم وقف إطلاق النار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكدت روسيا أنها ستواصل احترام وقف إطلاق النار رغم قصف كييف للمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت التأهب الجوى فى 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم السبت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار وقصفت دونيتسك بـ60 قذيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.