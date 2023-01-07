محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية": ضبط شبكة تحرض على هدم مؤسسات الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال أمين بلعمرى، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الشبكة تعود إلى عام 2015، فهى ليست جديدة، موضحًا أنه تم تفكيكها بعد التعرف على كل عناصرها، وتضم موظفين حكوميين وعددًا من الصحفيين وبعض الأشخاص خارج الجزائر، وفقًا لبيان الشرطة الجزائرية.

وأوضح المحلل السياسى الجزائرى، أن هذه الشبكة كانت تعمل على ضرب مؤسسات الدولة واستقرارها من خلال نشر أخبار مغلوطة، لافتًا إلى أنه من أجل ذلك وضعت الجزائر العديد من التدابير لضبط هذه الشبكات التى تعمل بنشاط على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أشار إلى أنه تم فى العام الماضى تفكيك شبكة مشابهة للشبكة الحالية.