جدة - نرمين السيد - وقال أمين بلعمرى، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الشبكة تعود إلى عام 2015، فهى ليست جديدة، موضحًا أنه تم تفكيكها بعد التعرف على كل عناصرها، وتضم موظفين حكوميين وعددًا من الصحفيين وبعض الأشخاص خارج الجزائر، وفقًا لبيان الشرطة الجزائرية.
وأوضح المحلل السياسى الجزائرى، أن هذه الشبكة كانت تعمل على ضرب مؤسسات الدولة واستقرارها من خلال نشر أخبار مغلوطة، لافتًا إلى أنه من أجل ذلك وضعت الجزائر العديد من التدابير لضبط هذه الشبكات التى تعمل بنشاط على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما أشار إلى أنه تم فى العام الماضى تفكيك شبكة مشابهة للشبكة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية": ضبط شبكة تحرض على هدم مؤسسات الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.