العالم اليوم - بعد كأس العالم.. اسم ميسي يهيمن على مواليد الأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر بعد كأس العالم.. اسم ميسي يهيمن على مواليد الأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 02:18 مساءً - انعكس فوز منتخب "التانغو" بقيادة ليونيل ميسي بكأس العالم على شتى مناحي الحياة في الأرجنتين، وفي مقدمة ذلك أسماء المواليد الجدد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت، نقلا عن دائرة السجل المدني في مقاطعة سانتا في، شمال شرقي الأرجنتين، أن واحدا من بين كل 70 مولودا في المقاطعة خلال ديسمبر 2020، كان يحمل اسم ليونيل ميسي، أو ليونيلا، تيمنا بقائد المنتخب الأرجنتيني.

ويتحدر ميسي من هذه المقاطعة، إذ ولد عام 1987 في مدينة روساريو، كبرى مدن مقاطعة سانتا في.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 700 في المئة في اختيارات أسماء المواليد في الأرجنتين، إذا ما أخذ في الاعتبار أن 6 أطفال فقط كل شهر كانوا آباؤهم يطلقون عليهم اسم ميسي حتى سبتمبر الماضي.

وارتفع الرقم إلى 49 مولودا بهذا الاسم خلال 30 يوما فقط.

وقال مدير دائرة السجل المدني في سانتا في، ماريانو غالفيز، في حديث لإذاعة محلية: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك مواليد يسمون بأسماء أخرى للاعبين في المنتخب الوطني مثل جوليان (ألفاريز)، أو إميليانو مارتينيز، لكن الاسم الأكثر طلبا كان ميسي".

ويسكن سانتا في نحو 3 ملايين أرجنتيني، وهي المقاطعة الثالثة في البلاد من حيث عدد السكان.

وطالما كان ميسي مصدر إلهام في الأرجنتين، وخاصة في المقاطعة التي نشأ فيها.

وفي عام 2014، منعت مدينة روساريو الآباء من إطلاق اسم "ميسي" على أطفالهم، بعدما قال مسؤولو الإحصاء إن استخدام اسم اللاعب المشهور قد يسبب مشكلات لموظفي التعداد، لكن جرى التراجع عن هذا الأمر فيما بعد.