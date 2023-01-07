خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: اعتدال الطقس يخفف من آلام الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال ممدوح سلامة، خبير الطاقة، إن انخفاض أسعار الغاز بشكل طفيف خلال الأيام السابقة، يرجع إلى انخفاض الطلب مؤخرًا بسبب اعتدال الطقس، على عكس ما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة الطاقة فى أوروبا.
وتوقع سلامة، ارتفاع أسعار الغاز مجددًا بمجرد انخفاض درجات الحرارة والوصول إلى مستوياتها المعروفة فى هذا الوقت من العام، لا سيما وأنه يتم استخدام القدرات الإنتاجية كلها، مشيرًا إلى أن هذه الوتيرة ستظل باقية لحين التوسع فى إنتاجية الغاز المسال بقطر عام 2024 والولايات المتحدة 2026.
ومن جانبها، أكدت جيهان جادو، عضو مجلس محلى فرساى الفرنسى، أن انخفاض أسعار الغاز لن يدوم طويلًا، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة تلقى بظلالها على اقتصاد الدول الأوروبية، خاصة مع ما يتبع ذلك من تأثيرات على أسعار السلع المختلفة.
وأشارت إلى أن أوروبا مُطالبة بإيجاد مصادر بديلة للغاز، خاصة مع تأثر إمداداته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وإلا ستظل أسعاره تتأثر بحالة الطلب المرتبطة بالطقس.
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