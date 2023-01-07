أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 39 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وقال يانوشفيتش، إن القوات الروسية قصفت أراضى خيرسون 39 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر - فى 24 فبراير الماضى - ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.