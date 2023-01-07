زيلينسكى: دعم الولايات المتحدة كان ضروريا لنجاح أوكرانيا فى ساحة المعركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى - فى تهنئته للنائب الجمهورى كيفين مكارثى؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكى - "نعول على دعمكم المتواصل والمزيد من المساعدة الأمريكية لتقريب نصرنا المشترك".

وكان الجمهورى مكارثى قد انُتخب رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويت على مدار 5 أيام بحصوله على 216 صوتا.

ميدانيا؛ قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن الجيش الروسى قتل مدنيين اثنين وجرح سبعة آخرين فى منطقة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو - حسب ما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم السبت - "فى 6 يناير، قتل الروس اثنين من منطقة دونيستك فى باخموت وكراسنا هورا، وأصيب سبعة آخرون فى المنطقة".

فى السياق، أعلن الجيش الأوكرانى ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 110 آلاف 740 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، من بينهم 490 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3066 دبابة و6125 من المركبات المدرعة و2062 من النظم المدفعية و431 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوى و285 طائرة و272 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1844 طائرة بدون طيار و4 آلاف و798 من المركبات وخزانات وقود.